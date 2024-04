Alex Lowes beendet Superbike-WM-Testfahrten als Schnellster

Was für ein Einstand für Rookie Alex Lowes : Der Crescent-Suzuki-Pilot beendete die Superbike-WM- Testfahrten in Portimão als Schnellster und verspottete die versammelte Weltelite.Dann ernsthafter: «Ich mache mir jetzt keinen Kopf wegen dieser Bestzeit , das war nur ein Test. Ich fuhr nicht mal mit dem besten Reifen. Am Mittag absolvierte ich eine Rennsimulation mit einem harten Reifen, das hat mir wirklich Selbstvertrauen gegeben.

Ich war bis zu den letzten Runden schnell, mir sind einige gute Runden gelungen. Ich bin natürlich glücklich über diese Bestzeit. Speziell auf dieser Strecke, die sehr anspruchsvoll ist.»’ Tag war nicht ohne Probleme, am Mittag leistete er sich einen Sturz, verteilte Öl auf der Strecke und sorgte für eine längere Unterbrechung. «Beim. «Ein Sturz in vier Testtagen, das ist doch gut. Ich bin immer noch dabei, mich ans Motorrad zu gewöhnen, muss das Limit noch ausloten. Dabei geht man manchmal einen Schritt zu wei

Alex Lowes Superbike-WM Testfahrten Portimão Schnellster Sturz Bestzeit

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



SpeedweekMag / 🏆 91. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Alex Lowes (Suzuki): Kaputter Fuß für Assen okayNach Stürzen und Verletzungen hat Alex Lowes in seinem ersten Jahr in der Superbike-WM bereits Nachholbedarf. Assen ist eine Strecke, auf der er schon gewonnen hat.

Herkunft: SpeedweekMag - 🏆 91. / 51 Weiterlesen »

Alex Lowes (9./Kawasaki): «Nicht die wahre Position»WM-Leader Alex Lowes bereitete sich an zwei Testtagen in Barcelona auf das zweite Saisonmeeting der Superbike-WM 2024 vor. Trotz Platz 9 wirkt der Kawasaki-Pilot ebenso zuversichtlich, wie er es schon in Australien war.

Herkunft: SpeedweekMag - 🏆 91. / 51 Weiterlesen »

Alex Lowes: «MotoGP-Bike hat Erwartungen übertroffen»Zur Belohnung für seinen Sieg im diesjährigen 8h-Rennen von Suzuka durfte Superbike-Pilot Alex Lowes im Rahmen des Brünn-Tests seine ersten Runden auf einem MotoGP-Bike drehen – und war begeistert.

Herkunft: SpeedweekMag - 🏆 91. / 51 Weiterlesen »

Alex Lowes weiß, dass seine Kawasaki funktioniertAls WM-Leader mit zwei Siegen kommt Alex Lowes selbstbewusst zum zweiten Meeting der Superbike-WM 2024. Der Kawasaki-Pilot sieht sich für Barcelona gut vorbereitet und auch Axel Bassani wird sicherer mit der ZX-10RR.

Herkunft: SpeedweekMag - 🏆 91. / 51 Weiterlesen »

Kawasaki gewinnt mit Alex Lowes: Momentaufnahme oder Normalzustand?Alex Lowes führt die Fahrerwertung in der Superbike-WM an: Hat Kawasaki zu alter Stärke gefunden oder waren die Siege in Australien eine Ausnahme?

Herkunft: MST_AlleNews - 🏆 28. / 65 Weiterlesen »

WM-Führung ist futsch: Weshalb Alex Lowes strauchelteNach seinem starken Saisonauftakt in Phillip Island hat Alex Lowes aus dem Kawasaki-Werksteam in Katalonien zu kämpfen. Im ersten Superbike-Rennen in Barcelona kam er als Sechster ins Ziel.

Herkunft: SpeedweekMag - 🏆 91. / 51 Weiterlesen »