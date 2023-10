Alex Hofmann (ServusTV): «Rossi ist immer da»

In der Königsklasse zeichnet sich ein Vierkampf zwischen den Werksfahrern von Yamaha und Honda um den Titel ab. Auch der enge, neu asphaltierte Kurs von Le Mans mit seinen vielen Kurven und kurzen Geraden liefert wieder einige Herausforderungen für Valentino Rossi, Maverick Viñales, Marc Márquez und Dani Pedrosa. ServusTV-Experte Alex Hofmann: «Márquez und Viñales werden den Speed vorgeben, aber Rossi ist immer da.

»Dass die Fans am Circuit Bugatti einen neuen Saisonsieger feiern dürfen, sei ebenso möglich, sagt Hofmann: «Johann Zarco hat mit seiner Tech3-Yamaha schon aufgezeigt und wird vor eigenem Publikum 200 Prozent rausfeuern wollen. Er kann auch sicher mehr Risiko eingehen als die Werksfahrer.» Vor allem dürfte der Franzose von den oft frischen und wechselhaften Bedingungen in den Pays de la Loire profitieren.

