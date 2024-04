Alex Ferguson und die Liebe: Eine verbotene Beziehung in Glasgow

Alex Ferguson , der damals noch weit davon entfernt war, ein Sir zu sein, wollte eigentlich nur auf die Stimme der Liebe hören. Doch die Wahl seines Herzens provozierte einen Sturm der Entrüstung und sorgte dafür, dass sich der Stürmer der Glasgow Rangers einen neuen Job suchen musste. Ferguson hatte es gewagt, eine Katholikin zur Frau zu nehmen, und bereits das war für die Rangers zu viel.

Glasgows Fußball spielt sich schließlich seit jeher entlang einer rasiermesserscharfen Demarkationslinie ab: auf der einen Seite die Rangers, blau, protestantisch und für die etablierten Kräfte der schottischen Gesellschaft stehend; auf der anderen Seite Celtic, grün-weiß, katholisch und der Verein für die armen irischen Einwandere

Alex Ferguson Glasgow Rangers Liebe Protestanten Katholiken Glasgow Fußball

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



11Freunde_de / 🏆 53. in DE

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Narzissmus und Liebe: Das meint ein Narzisst wirklich, wenn er 'Ich liebe dich' zu dir sagtFrüher oder später kommt jedes Paar mal an einen Punkt, an dem es die Beziehung anzweifelt. Doch woran erkennt man, dass es nicht nur ein kleiner Durchhänger ist und man einander besser loslassen sollte?

Herkunft: sixxTV - 🏆 111. / 51 Weiterlesen »

Narzissmus und Liebe: Das meint ein Narzisst, wenn er 'Ich liebe dich' zu dir sagtFrüher oder später kommt jedes Paar mal an einen Punkt, an dem es die Beziehung anzweifelt. Doch woran erkennt man, dass es nicht nur ein kleiner Durchhänger ist und man einander besser loslassen sollte?

Herkunft: sixxTV - 🏆 111. / 51 Weiterlesen »

Narzissmus und Liebe: Das meint ein Narzisst, wenn er 'Ich liebe dich' sagtFrüher oder später kommt jedes Paar mal an einen Punkt, an dem es die Beziehung anzweifelt. Doch woran erkennt man, dass es nicht nur ein kleiner Durchhänger ist und man einander besser loslassen sollte?

Herkunft: sixxTV - 🏆 111. / 51 Weiterlesen »

„Post mit Herz“: Zu Ostern liebe Grüße an einsame Herzen verschicken und Liebe verbreitenAuch an Ostern könnt ihr Senioren und Co. eine riesige Freude bereiten, indem ihr bei „Post mit Herz“ mitmacht und Grüße verschickt.

Herkunft: RTL_com - 🏆 101. / 51 Weiterlesen »

„Sturm der Liebe“-Star Inez Bjørg David heiratete heimlich ihre große Liebe Wolfgang EißlerDie Schauspielerin hält ihr Privatleben am liebsten geheim. Dass sie schon seit 2022 mit dem Regisseur Wolfgang Eißler verheiratet ist, ist eine Überraschung.

Herkunft: RTL_com - 🏆 101. / 51 Weiterlesen »

Narzissmus und Liebe: Was meint ein Narzisst, wenn er 'Ich liebe dich' sagt?Früher oder später kommt jedes Paar mal an einen Punkt, an dem es die Beziehung anzweifelt. Doch woran erkennt man, dass es nicht nur ein kleiner Durchhänger ist und man einander besser loslassen sollte?

Herkunft: sixxTV - 🏆 111. / 51 Weiterlesen »