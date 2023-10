Aleks Petrovic bereitet sich auf den Boxkampf vor

Seit Wochen haben die Fans auf das Event hingefiebert. Neben dem Duell zwischen Can und Gigi interessiert besonders der Kampf der Mucki-Männer: Aleks Petrovic gegen Diogo Sangre.Damit es am Ende den Sieg für ihn gibt, hat sich Aleks ein starkes-Trio als Trainer gesucht. In der Vorbereitung wurde er von Boxer Felix Sturm, Profi-Coach Wasilio und MMA-Star Marc Doussis betreut. Doussis verrät in BILD: „Er hat wie ein Profikämpfer gelebt, mittrainiert und auf uns gehört. Ich bin sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Ich wage die These aufzustellen: wenn er 60 bis 70 Prozent von dem zeigt, was er kann, wird er Diogo besiegen. Und das auch vorzeitig!“Doussis erklärt: „Aleks hat sich sehr, sehr gut entwickelt. Er hat das Profikämpfer-Lifestyle komplett durchgezogen. Für einen Influencer kann er auch boxen! Ich sehe ihn vom Boxen her weit vorne. Klar, im Kampfsport kann alles passieren. Wenn Aleks das abruft, was er kann, wird gewinnen. Besonders imponiert ihm der Kampfgeist von Aleks. „Trotz seines Nasenbruchs und seiner Sehnenverletzung in der Hand hat er voll durchgezogen. Er hat Herz. Herz kann man nicht lernen. Wenn Manche zum ersten Mal Kampfsport machen und einen Schlag kriegen, brechen sie ein. Aleks hat aber immer weitergemacht!“Der Box-Kampf der Jahres! Am 4. November gibt es die Fame Fighting-Premiere. HIER live mit BILDplus. Der MMA-Star kann am Samstag nicht in der Ecke sei

