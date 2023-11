Aleix Espargaró (Aprilia): «Ich bin Fahrer Nummer 5»

Unterhaltsamer war sein intensiver Zweikampf mit Marc Márquez – zumindest für die Zuschauer. «Ich habe den Fight nicht wirklich genossen», räumte Aleix ein. «Ich habe versucht, aggressiv zu sein, um den Platz zu gewinnen und vorwärts zu kommen, weil ich dachte, dass ich mit meinem Speed um das Podest kämpfen könnte. Ich habe mit dem Zweikampf an Boden verloren. Das ist aber Rennsport, es gehört zum Spiel.

Aus Sicht des 34-jährigen Routiniers ging es etwas zu eng zu, wie er schmunzelnd bestätigte: «Für mich war es zu viel Kontaktsport, aber es ist okay – wenn wir spielen, dann spielen wir. Er weiß, wie ich fahre. Ich mag es nicht wirklich, wenn es Berührungen gibt. Wenn es so sein muss, können wir aber auch spielen, Spaß haben und ich hoffe, dass es die Leute genossen haben. Ich habe dabei aber Zeit verloren.

Im Vergleich zum letztjährigen Thailand-GP war der Auftritt des Aprilia-Kapitäns dennoch ein Fortschritt, auch wenn er wegen der 3-Sekunden-Strafe letztendlich nur als Achter in die Wertung kam. «Mit meiner Performance bin ich wirklich happy», pflichtete der zweifache Saisonsieger bei. «Wenn man sich die anderen Aprilia-Piloten anschaut und analysiert, welche Ergebnisse Aprilia in Buriram im Vorjahr hatte, dann war das eine der schwierigsten Strecken für uns.

2022 mischte Aleix Espargaró auf der Aprilia bekanntlich lange im Titelkampf mit, bei den Übersee-GP im Herbst kam dann aber der große Einbruch: Ein Nuller in Motegi (nach Eco-Mapping-Fauxpas und Bike-Tausch nach der Aufwärmrunde), Platz 11 im Regenrennen von Buriram, Platz 9 auf Phillip Island und ein zehnter Platz in Sepang waren vor einem Jahr die magere Ausbeute.

