ALD Automotive und LeasePlan: Mit neuer Geschäftsführung zum gemeinsamen Unternehmen

Kürzlich haben ALD Automotive und LeasePlan auch ihren neuen Markennamen Ayvens (http://www.ayvens.com) und die globale Strategie"PowerUP 2026" (http://www.ayvens.com/about-us/our-strategy/) bekannt gegeben. In Deutschland wird die neue Marke im Laufe des Jahres 2024 eingeführt. Bis dahin firmieren beide Unternehmen noch unter ihren bekannten Markennamen ALD Automotive und LeasePlan.

Geschäftsführer Karsten Rösel:"Das neue Management setzt sich aus Führungskräften von ALD Automotive und LeasePlan zusammen. Wir starten gleichberechtigt in das neue Unternehmen. Vor dem Hintergrund des globalen Strategieplans setzen wir unsere gemeinsame Kompetenz ein, um die Zukunft der Mobilität aktiv mitzugestalten und Spitzenleistungen zu erzielen.

Karsten Rösel ist seit nahezu 25 Jahren für die ALD Automotive Gruppe tätig. Von 1998 bis 2003 hat er als Geschäftsführer erfolgreich die Geschicke der ALD Tochtergesellschaft Car Professional Fuhrparkmanagement und Beratungsgesellschaft mbH & Co. KG (CPM) verantwortet.

Maxime Verneau ist 2022 zum Geschäftsführer Marktfolge bei der ALD Automotive in Deutschland benannt worden. Zuvor verantwortete er verschiedene Finanzpositionen bei ALD Automotive in Frankreich und Schweden.

Dr. Stefan Koch wurde 2019 Geschäftsführer Marktfolge/CFO bei LeasePlan Deutschland. Vor seiner Zeit bei LeasePlan war er Associate Partner bei der Unternehmensberatung McKinsey & Company und hat Finanzunternehmen zu Strategie, Finanz- und Risikothemen beraten.

