Albon über F1 statt Formel E: «Einfache Entscheidung»

Eigentlich hatte Alexander Albon seinen Formel-1-Traum schon aufgegeben. Der 23-Jährige aus London hatte bereits einen Vertrag als Formel-E-Werksfahrer für Nissan für die Saison 2018/19 unterschrieben, als er mit einer Reihe von starken Formel-2-Ergebnissen auf sich aufmerksam machte – was auch im GP-Zirkus nicht unbemerkt blieb.

Albon hinterliess sogar einen derart starken Eindruck, dass Red Bull ihn aus seinem Nissan-Vertrag befreite, um ihm für 2019 ein Cockpit zu geben. Diese Entscheidung hat man bisher sicherlich nicht bereut, denn der Rookie konnte schon in zwei der vier bisherigen GP Punkte sammeln – in China sogar trotz eines Starts aus der Boxengasse, der nötig wurde, nachdem er seinen Renner am Samstagmorgen bei einem Crash in Trümmer verwandelt hatte.

Albon bereut den Schritt in die Königsklasse denn auch nicht, auch wenn er einräumt, dass es in gewisser Hinsicht auch riskant war, auf die schnelllebige Formel 1 zu setzen. Auf die entsprechende Entscheidung angesprochen erklärte er gemäss «Crash.net»: «Es ist immer ein Risiko, wenn man umsteigt. Doch schon als Sechsjähriger träumte ich von der Formel 1 – das machen alle Fahrer, wenn sie jung sind. headtopics.com

«Als sich dann die Chance zum Aufstieg in die Königsklasse doch noch ergab, fiel mir die Entscheidung leicht, für mich war klar, was ich machen wollte. Natürlich gibt es in der Formel 1 wohl weniger Sicherheiten, aber auch in der Formel E muss man die richtige Performance zeigen und Resultate einfahren, um dabei zu sein. Meinerseits gibt es nichts zu bereuen. Du willst diese Chance einfach nicht verpassen. Deshalb war es eine ziemlich einfache Entscheidung.

Formel 1: Qualifying, Sprint & Rennen aus Mexiko City im LivestreamNeben der üblichen TV-Übertragung können Sky Kunden das Qualifying, den Sprint und das Rennen auch aus der Perspektive der 20 Formel-1-Piloten über die On-Board-Kameras verfolgen. Sky zeigt den 'On-Board'-Channel zum GP von Mexiko für Sky Kunden (mit Sport Paket) im Livestream auf skysport.de und in der Sky Sport App. Mit unserem Second-Screen-Angebot verpasst Du nichts! Start für das Rennen aus Mexiko City ist am Sonntag um 21:00 Uhr. Sky überträgt bereits ab 19:30 Uhr live auf Sky Sport F1. Der Livestream des 'On-Board'-Channels beginnt mit Rennstart um 21:00 Uhr. Bereits beim Qualifying am Samstag (23:00 Uhr) könnt ihr mit dem On-Board-Channel HIER hautnah dabei sein.

