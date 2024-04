Alba Berlin verliert letztes Heimspiel in der Euroleague-Saison

Alba Berlin hat auch sein letztes Heimspiel in dieser Euroleague -Saison verloren. Damit werden sie auch als abgeschlagener Tabellenletzter diese Spielzeit beenden. Am Donnerstagabend mussten sich die Berliner daheim vor 11 735 Zuschauern gegen das serbische Spitzenteam Partizan Belgrad mit 83:94 (34:47) geschlagen geben. Bei nur noch einem ausstehenden Spiel steht fest, dass Alba die Saison als Tabellenletzter beenden wird.

Beste Berliner Werfer waren Kapitän Johannes Thiemann mit 20 und Matt Thomas mit 16 Punkten. Die zahlreichen Partizan-Anhänger in der Halle machten die Partie für Alba fast zu einem Auswärtsspiel. Und die Berliner liefen auch von Beginn an einem Rückstand hinterher. Die Serben kämpfen noch um einen Playoff-Platz und gingen entsprechend engagiert zu Werke. Alba fand vor allem in der Offensive kaum Lösungen und leistete sich zu viele Ballverluste

Alba Berlin Heimspiel Euroleague Tabellenletzter Partizan Belgrad

