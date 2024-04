Alaska Airlines zahlt Boeing 160 Millionen Dollar Entschädigung

Die Fluggesellschaft Alaska Airlines zahlte Boeing im vergangenen Quartal rund 160 Millionen Dollar (rund 148 Mio Euro) als Wiedergutmachung für entgangene Einnahmen und entstandene Mehrausgaben. Man rechne noch mit weiterer Entschädigung , Details dazu seien aber vertraulich, hieß es in einer Mitteilung von Alaska Airlines am Donnerstag.

Bei dem Zwischenfall im Januar mit einer so gut wie neuen Boeing 737-9 Max von Alaska Airlines war kurz nach dem Start im Steigflug ein Rumpf-Fragment an der Sitzreihe 26 herausgebrochen. Die mehr als 170 Menschen an Bord kamen weitgehend mit dem Schrecken davon. Allerdings waren die beiden Sitze in der Nähe des Lochs im Rumpf nur durch einen glücklichen Zufall leer geblieben und das Flugzeug befand sich noch in relativ geringer Höhe. Die Unfallermittlungsbehörde NTSB geht nach ersten Untersuchungen davon aus, dass vier Befestigungsbolzen an dem Rumpfteil fehlten

Alaska Airlines Boeing Entschädigung Flugzeug Unfall

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



FinanzenNet / 🏆 78. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Boeing zahlt Alaska Airlines 160 Millionen Dollar für 737-StilllegungBoeing zahlt Alaska Airlines 160 Millionen Dollar für 737-Stilllegung

Herkunft: InvestingDE - 🏆 77. / 55 Weiterlesen »

Alaska Airlines erhält 160 Millionen Dollar Entschädigung von BoeingAlaska Airlines hat einen finanziellen Ausgleich in Millionenhöhe von Boeing erhalten. Die Entschädigungszahlung steht im Zusammenhang mit einem Zwischenfall, bei dem sich während eines Fluges ein „Door Plug“ einer Boeing 737 Max 9 gelöst hatte.

Herkunft: focusonline - 🏆 6. / 82 Weiterlesen »

Entschädigung für herausgefallene Tür: Boeing zahlte Alaska Airlines 160 Millionen Dollar für 737-StilllegungDie Pannenserie kommt Boeing teuer zu stehen. Allein an Alaska Airlines hat der Flugzeugbauer nach dem Verlust eines Rumpfteils im Flug eine hohe Millionensumme erstattet. Es könnte nicht die einzige Zahlung bleiben.

Herkunft: SPIEGEL_Top - 🏆 98. / 51 Weiterlesen »

Entschädigung für herausgefallene Tür: Boeing zahlte Alaska Airlines 160 Millionen Dollar für 737-StilllegungDie Pannenserie kommt Boeing teuer zu stehen. Allein an Alaska Airlines hat der Flugzeugbauer nach dem Verlust eines Rumpfteils im Flug eine hohe Millionensumme erstattet. Es könnte nicht die einzige Zahlung bleiben.

Herkunft: SPIEGEL_Top - 🏆 98. / 51 Weiterlesen »

Alaska Airlines erhält 160 Millionen Dollar EntschädigungAlaska Airlines hat von Boeing rund 160 Millionen US-Dollar als Entschädigung erhalten. Diese Zahlung soll den finanziellen Schaden ausgleichen, der durch das vorübergehende Startverbot ihrer Boeing 737 Max 9 entstanden ist.

Herkunft: airliners_de - 🏆 84. / 53 Weiterlesen »

Glaxo Smith Kline : Fortgeschrittenes Endometriumkarzinom: Neue ErstlinientherapieMit Dostarlimab plus Chemotherapie als Erstlinie leben Frauen mit fortgeschrittenem oder rezidivierendem dMMR/MSI-H-Endometriumkarzinom länger progressionsfrei als mit alleiniger Chemo.

Herkunft: aerztezeitung - 🏆 81. / 55 Weiterlesen »