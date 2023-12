Alarmierende Zahlen: Jedes 13. Kind in Deutschland aus Familie genommen

Die Zahlen sind alarmierend: Im Durchschnitt muss in Deutschland alle 13 Minuten ein Kind zu seinem eigenen Schutz aus seiner Familie genommen werden. In den meisten Fällen wegen akuter Gefährdung oder Vernachlässigung. Allein 2022 gab es in Deutschland 37.880 Inobhutnahmen. Weitere 62.279 Kinder und Jugendliche waren 2022 in ihrem Wohl gefährdet, wovon 59 Prozent der gefährdeten Kinder und Jugendlichen Zeichen einer Vernachlässigung aufwiesen.

Dazu zählen beispielsweise Untergewicht, Rückstände in der Entwicklung, eine unzureichende Körperhygiene oder psychische Probleme. Vernachlässigung hat viele Gesichter. Vernachlässigte Kinder bekommen von ihren Eltern nicht das, was sie brauchen – sei es ein Schulbrot, etwas Passendes zum Anziehen oder ausreichend Fürsorge und Zuwendung. Es ist das Leid, das keiner sieht, denn die Kinder ertragen ihr Schicksal oft im Stillen. Die Gründe für eine Vernachlässigung sind vielfältig: Oft sind die Eltern überfordert, auch Krisen oder Krankheiten können dazu führen, dass sie sich nicht richtig um ihre Kinder kümmer





