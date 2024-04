Alan Ritchson spricht über seinen Durchbruch und die Rückschläge auf dem Weg zum Erfolg

In einem ausführlichen Interview packt der Schauspieler über seinen Durchbruch dank der Amazon -Hit- Serie aus – und beschönigt dabei auch nicht die etlichen Rückschläge . Dank der Titelrolle in „Reacher“ ist Alan Ritchson heute ein weltweit bekannter Schauspieler , dessen Filmkarriere nun auch mächtig Fahrt aufnimmt.

Der Weg dahin war allerdings voller Widrigkeiten, über die er jetzt in einer umfangreichen und äußerst lesenswerten Coverstory für The Hollywood Reporter in überraschend offener Art berichtet. Ein Studium in Musik und Theater in Niceville, Florida schmiss er nach zwei Jahren hin, weil ihm das Schauspiel auf der Bühne als zu klein erschien. Um sich danach über Wasser zu halten, arbeitete er in einem Sandwichladen in einer Tankstelle – wo ihm ein*e Kund*in nahelegte, aufgrund seines Aussehens eine Karriere als Model zu starten. Gesagt, getan: Ritchson zog kurz darauf nach Miami, wo er eine Agentur fand und dort zu deren bestbezahltem Model aufstie

