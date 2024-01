Alan Ritchson spricht über den Erfolg der Serie „Reacher“ auf Amazon

In einem Interview sprach Alan Ritchson über die Arbeit an der Megaserie „Reacher“ auf Amazon und äußerte sich zu einem Label, das ihr aufgedrückt wird. Mit „Reacher“ Staffel 2 hat Amazon endlich und endgültig den Code für sein Publikum geknackt und erreicht damit Streamingzahlen, die sich selbst auf Netflix gut machen würden.

Die Actionserie basierend auf der „Jack Reacher“-Romanreihe des britischen Autoren Lee Child markiert die Rückkehr fürs Publikum zu bodenständigen, aber dennoch überlebensgroßen Figuren, die alles verkörpern, was es sich nur wünschen kann. Obwohl die neuen Folgen erst Mitte Dezember 2023 auf Amazon zur Verfügung gestellt wurden, erreichten sie dermaßen hohe Streamingzahlen, dass der Actionthriller direkt zum meistgesehenen Amazon-Titel des Jahres avancierte. Irre! Ein Blick auf Flixpatrol zeigt: „Reacher“ ist aktuell mit Abstand in 92 Ländern auf Platz 1 der Amazon-Seriencharts. Kein Wunder also, dass Staffel 3 bereits in Arbeit is





