Alan Ritchson äußert sich zu Batman-Rolle

Alan Ritchson , der in der Amazon-Serie Reacher die Hauptfigur spielte, wird von vielen als passender Batman -Anwärter gesehen. Nun äußerte er sich in einem Interview darüber, warum er gerne den dunklen Ritter spielen möchte. Es wird ein neuer Streifen zum bekannten Superheld en aus dem DC-Universum, unter der Regie von James Gunn, erscheinen. Doch wer die Hauptrolle in ihm spielen wird, ist momentan noch nicht bekannt.

Viele Fans sind jedoch der Meinung, dass der Reacher-Star, Alan Ritchson genau der Richtige für die Rolle wäre – und auch er scheint begeistert von der Idee zu sein. Vom 3. April 2024 kam die Frage auf, ob er lieber den Helden Batman oder den Schurken Joker spielen wolle. Daraufhin meinte Alan Ritchson, dass Joaquin Phoenix den Joker schon passend verkörpere. Die Rolle von Batman hingegen würde der Schauspieler sofort übernehmen

Alan Ritchson Batman Reacher Superheld Schauspieler Interview

