Aktueller Marktbericht zum Goldpreis, Ölpreis, Silberpreis und Erdgaspreis

Der Goldpreis liegt am Mittag bei 1.994,90 US-Dollar. So fiel der Goldpreis um 13:13 Uhr um -0,38 Prozent gegenüber dem Vortag, als er noch bei 2.002,45 US-Dollar stand.Daneben wertet der Silberpreis um 13:13 Uhr auf. Es geht 0,39 Prozent auf 23,18 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 23,09 US-Dollar stand.In der Zwischenzeit geht es für den Platinpreis nordwärts. Um 13:13 Uhr steht ein Plus von 2,09 Prozent auf 927,00 US-Dollar zu Buche.

Indes gibt der Orangensaftpreis nach. Für den Orangensaftpreis geht es nach 4,02 US-Dollar am Vortag auf 4,02 US-Dollar nach unten (--0,29 Prozent).Zudem steigt der Sojabohnenpreis. Um 0,33 Prozent verstärkt sich der Sojabohnenpreis um 13:02 Uhr auf 12,99 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 12,97 US-Dollar lag.Währenddessen wird der Sojabohnenmehlpreis bei 437,20 US-Dollar gehandelt.

Silberpreis, Goldpreis & Co. aktuell: So steht es am Sonntagabend um die Kurse der RohstoffeAktueller Marktbericht zur Entwicklung des Goldpreises, Ölpreises etc. Weiterlesen ⮕

Goldpreis: Anhaltend starke Kauflaune unter TerminspekulantenDer am Freitagabend veröffentlichte Commitments-of-Traders-Report der US-Aufsichtsbehörde CFTC wies erstmals seit sieben Wochen einen wachsenden Optimismus unter großen und kleinen Terminspekulanten aus. Weiterlesen ⮕

Eskalation im Nahen Osten treibt Goldpreis nach obenDie Eskalationsspirale im Nahen Osten dreht sich immer weiter und treibt den Goldpreis als 'Sicheren Hafen' nach oben. Israel will die Hamas auslöschen, der Iran sieht rote Linien überschritten und in deutschen Großstädten gibt es Massendemonstrationen pro Palästina. Goldpreis erreicht neues Allzeithoch. Weiterlesen ⮕

Eskalation in Nahost könnte Folgen für Ölpreis habenIn einem Bereicht der Weltbank wird vor einem doppelten Energiepreisschock gewarnt: Die Gründe dafür liegen im Gaza-Konflikt und dem russischen Angriffskrieg in der Ukraine. Weiterlesen ⮕

ÖLPREIS (Brent): Kaufdruck bleibt ausÖlpreis (Brent) Tagesausblick für Montag, 30. Oktober: Der Ölpreis Brent bewegte sich zum Ende der vergangenen Woche wieder nach oben. Dabei kam es zu einem Test der Hürde bei 89,33 USD, welche erneut nicht durchbrochen werden konnte. Weiterlesen ⮕

