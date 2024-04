Aktueller Handelstag: DAX vorbörslich knapp im Plus, Börsen in Asien mehrheitlich tiefer

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.1. DAX vorbörslich knapp im PlusDer DAX bewegt sich vor dem Start des Montagshandels knapp in der Gewinnzone.2. Börsen in Asien mehrheitlich tieferIn Tokio verliert der japanische Leitindex Nikkei 225 zeitweise 1,05 Prozent auf 39.108,20 Punkte an. Auf dem chinesischen Festland steigt der Shanghai Composite zwischenzeitlich 1,21 Prozent an auf 3.055,99 Einheiten.

Salesforce will angeblich Informatica übernehmen Der SAP-Rivale Salesforce will einem Pressebericht zufolge den Datenmanagementsoftware-Anbieter Informatica übernehmen. Zur Nachricht6. Infineon bleibt optimistisch für E-Auto-Markt: Nachfragedelle bereitet keine SorgenDer Chiphersteller Infineon blickt trotz der aktuellen Nachfrageschwäche bei Elektroautos optimistisch auf dieses Segment. Zur Nachricht7.

– diese DAX-Aktie erhöht die Dividende um mehr als 40 ProzentBeiersdorf erhöht Dividende um 43% auf 1€/Aktie; starke Marken treiben Wachstum, Analysten raten zum Kauf mit 17% Potenzial.

Gute Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX zum Start mit GewinnenAktueller Marktbericht zum LUS-DAX.

Schwacher Handel in Frankfurt: DAX am Dienstagnachmittag in RotAktueller Marktbericht zum DAX.

DAX kann die 18.000 nicht halten – Berichtssaison könnte die Entscheidung bringenDie Anleger haben eine stressige Börsenwoche hinter sich. Aus der noch zu Wochenbeginn erhofften Stabilisierung des Deutschen Aktienindex über der 18.000er Marke wurde nach enttäuschenden Inflationsdaten aus den USA nichts.

LUS-DAX verzeichnet leichten Rückgang im XETRA-HandelUm 09:25 Uhr bewegt sich der LUS-DAX im XETRA-Handel 0,37 Prozent schwächer bei 18.232,50 Punkten. Der Höchststand des LUS-DAX lag am Dienstag bei 18.299,00 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 18.227,00 Punkten erreichte. So entwickelt sich der LUS-DAX seit Beginn Jahr Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.03.2024, erreichte der LUS-DAX einen Wert von 17.765,00 Punkten. Der LUS-DAX lag vor drei Monaten, am 09.01.2024, bei 16.680,00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.04.2023, stand der LUS-DAX bei 15.645,00 Punkten. Auf Jahressicht 2024 kletterte der Index bereits um 8,89 Prozent. Das LUS-DAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 18.633,00 Punkten. Bei 16.345,00 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet

Inflationsrate in Deutschland sinkt weiterDie Inflationsrate in Deutschland ist im März weiter gesunken. Die Verbraucherpreise lagen um 2,2 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats, was der niedrigste Wert seit April 2021 ist. Im Februar lag die Jahresteuerungsrate noch bei 2,5 Prozent und im Januar bei 2,9 Prozent. Energie verbilligte sich um 2,7 Prozent und Nahrungsmittel waren um 0,7 Prozent günstiger als im Vorjahresmonat. Dienstleistungen verteuerten sich hingegen um 3,7 Prozent.

