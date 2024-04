Aktuelle Textänderung beim Coachella-Festival

15.04.2024

Coachella-Festival,Reneé Rapp,Kesha

Die Sängerin und Schauspielerin Reneé Rapp (r.) begrüßte die Kollegin Kesha auf der Bühne. Gemeinsam sangen sie deren größten Hit »Tik Tok«. Doch während der 2009 noch mit den Worten »Wake up in the mornin' feelin' like P Diddy« einsetzte, änderte Kesha den Text nun zu »Fuck P. Diddy« – . Gegen Sean Combs alias P. Diddy laufen mehrere Gerichtsverfahren, im Raum stehen Vorwürfe wie Gruppenvergewaltigung und Sexhandel.Das Festival auf dem Gelände des Empire Polo Clubs im Coachella-Tal fand in diesem Jahr zum 23. Mal statt.entschuldigte sie sich bei ihren Fans. Sie schrieb: »Ich habe Monate damit verbracht, Musik und Visuals vorzubereiten, und bin zugegebenermaßen gerade nicht in der besten Stimmung.« Die Musikerin, die mit Tesla-Gründer Elon Musk Kinder hat, erklärte in dem Post ausführlich das »Klangchaos« und gelobte Besserung bis zur zweiten Show bei dem Festival am kommenden Wochenende