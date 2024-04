Aktivisten im Kampf fürs Klima leiden unter Burnout

Der Kampf fürs Klima ist anstrengend. Bei einigen Aktivisten führen ständiger Stress und zahlreiche Verantwortlichkeiten zum Burnout . „Ich war völlig fertig“, erzählt ein Betroffener. Burnout - diesen Begriff kennen die meisten Menschen wahrscheinlich nur im Zusammenhang mit Überarbeitung im Job. Aber auch das Engagement fürs Klima kann zu derartigen Erschöpfungserscheinungen führen, wie aus einem Bericht der „SZ“ hervorgeht. „Einen Burnout merkt man nicht sofort.

Oft erst dann, wenn es schon zu spät ist“, sagte der 18-jährige Luca Barakat dem Blatt. Er ist seit fünf Jahren bei Fridays for Future aktiv. Also jener Bewegung, die 2018 von der schwedischen Schülerin Greta Thunberg ins Leben gerufen wurde. Bei einer Demonstration am Münchner Odeonsplatz fing Luca an zu weinen, heißt es im Bericht der „SZ“. Vor Freude, aber auch vor Erschöpfung. Bei Luca wurde vor kurzem Burnout festgestellt. Burnout beschreibt einen Zustand des „Ausgebranntseins“, der häufig mit emotionaler Erschöpfung, einem Gefühl von Überforderung sowie reduzierter Leistungszufriedenheit einhergeht

