Aktivisten blockieren Kohlekraftwerk Scholven

Rund 100 Aktivisten der Gruppe 'Ende Gelände' haben am Samstagmorgen das Uniper-Steinkohlekraftwerk Scholven blockiert. Rund 30 Personen behinderten die Zufahrt, weitere 70 befanden sich auf den Gleisen vor dem Kraftwerk, teilte die Klimaprotestgruppe mit. Die in weiße Overalls gekleideten Aktivist:innen bemalten die Schienen mit roter Farbe und ließen ein Banner von einer Brücke herunter. Am Nachmittag verkündete sie, dass die Versammlung beendet sei.

'Ende Gelände' fordert nach eigenen Angaben einen sofortigen Kohleausstieg. 'Wir stoppen heute die CO2-Emissionen des dreckigen Kohlekraftwerks Scholven und nehmen den Kohleausstieg selbst in die Hand', sagte Sprecherin Jule Fink am Morgen

