Aktienmärkte stabilisieren sich nach Verlusten

höher auf 32 612 Punkte und den Nasdaq 0,8 Prozent im Plus auf 14 289 Punkte. Während der Leitindex am Freitag deutlich nachgegeben hatte, hatte sich der technologielastige Auswahlindex dank der Kursgewinne von Schwergewicht Amazon bereits etwas stabilisiert.

Die Anleger begrüßten es offenbar, dass der militärische Vorstoß Israels im Gazastreifen begrenzter als erwartet ausfalle, kommentierte Pierre Veyret, technischer Analyst beim Broker Activtrades. Angesichts der angespannten geopolitischen Lage könne die Stimmung aber schnell wieder kippen, zumal eine ereignisreiche Woche mit wichtigen Inflations- und Konjunkturdaten sowie dem Zinsentscheid der US-Notenbank Fed am Mittwoch bevorstehe.

Am Montag sah die Nachrichtenagenda indes noch überschaubar aus. Die Aktien von McDonald?s verteuerten sich vorbörslich um 2,6 Prozent, nachdem die Schnellrestaurantkette mit ihren Zahlen für das dritte Quartal positiv überrascht hatte. Richtig Fahrt nimmt die US-Berichtssaison erst in den kommenden Tagen auf. headtopics.com

Bei Stellantis konnten sich die Anleger zu Wochenbeginn über ein vorbörsliches Kursplus von 1,7 Prozent freuen. Wenige Tage nach dem US-Konkurrenten Ford einigte sich auch der europäisch-amerikanische Autobauer mit der Gewerkschaft UAW auf einen Deal, mit dem sich nach wochenlangen Streiks eine Gehaltserhöhung von 25 Prozent für die Belegschaft abzeichnet.

Die Vereinbarungen mit Ford und Stellantis erhöhen nun den Druck auf den dritten US-Autoriesen General Motors (GM), da bestreikte Werke seiner Konkurrenten nun die Produktion wieder aufnehmen. Vorbörslich legten die GM-Titel minimal zu./gl/stk headtopics.com

Starke Schwankungen am Markt und positive Wirtschaftsdaten aus den USADie vergangene Woche am Markt war von starken Schwankungen geprägt, verursacht durch enttäuschende Unternehmensergebnisse, die mehrheitlich negativ sanktioniert wurden. Gleichzeitig prasselten positive Wirtschaftsdaten aus den USA auf die Investoren ein, welche so interpretiert wurden, als dass die Fed die Zinssätze erneut anheben wird. Die geopolitischen Spannungen im Nahen Osten sind durch die wirtschaftlichen Sorgen etwas in den Hintergrund gedrängt worden, weshalb die Ölpreise unter die Marke von 90,- USD fallen konnte. Die Erhöhung der wöchentlichen US-Lagerbestände drückte die Preise ebenfalls. Ein Highlight der Woche war die Prognose der Internationalen Energieagentur, die einen Höhepunkt der globalen Ölnachfrage bis 2030 vorhersagt. In London blieb Kupfer trotz der noch undurchsichtigen Wirtschaftslage sowohl in China als auch Europa und den USA stabil. Neueste chinesische Statistiken zeigen allerdings einen Nachfragerekord im September. Die Tonne Kupfer wird mit derzeit mit rund 7.950,- USD gehandelt. Gold notierte zum Wochenschluss sogar bei über 2.000,- USD je Feinunze und untermauert damit seinen Status als sicherer Hafen. Weiterlesen ⮕

