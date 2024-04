Aktienmärkte setzen Rekordfahrt fort, Goldpreis steigt auf neue Höchststände

Die Rekordfahrt bei S&P 500, Nasdaq 100 und DAX ist nahtlos weitergegangen, zudem ist der Goldpreis auf neue Rekordhochs nach oben geschossen. Zuletzt haben sich die Börsen kaum an die Saisonalität gehalten, aber typischerweise geben die Bullen am Aktienmarkt im April noch einmal Gas, bevor das saisonal schwache Sommerhalbjahr beginnt.

