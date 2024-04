Aktienmärkte geben aufgrund von Leitzinsbefürchtungen nach

Die Aktienmärkte haben am Freitag zu einer Korrektur angesetzt. Die Befürchtung, dass Leitzinssenkungen in den USA so schnell nicht kommen werden, sorgte für Verkaufsdruck . Auch Rüstungstitel notierten schwächer.Zum Wochenausklang hat der deutsche Leitindex deutlich nachgegeben. Skeptische Aussagen eines Fed-Mitglieds ließen die Hoffnungen auf Leitzinssenkungen in sich zusammenfallen und lösten eine Korrektur an den Aktienmärkte n aus. Der Dax verlor bis Handelsschluss 1,3% auf 18.

164 Zähler, auch der MDax (−1,3% auf 26.919 Punkte) schloss deutlich schwächer. Der Euro Stoxx 50 gab um 1,1% auf 5.013 Zähler nach. Ausgelöst wurde der Kursrutsch am Freitag von Aussagen des Präsidenten der regionalen US-Notenbank Minneapolis, Neel Kashkar

