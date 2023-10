Aktienmarkt: Amgen-Aktie kann sich nicht behaupten (246,5043 €)

Den vollständigen Artikel lesen ...Mega-Chance: Der Indien ReportIhre Chancen im größten Wachstumsmarkt: 3 indische Top-Aktien.

Aktienmarkt: New Work-Aktie kann sich nicht behaupten (67,00 €)Das Wertpapier von New Work notiert am Donnerstag leichter. Der jüngste Kurs betrug 67,00 Euro. Im deutschen Wertpapierhandel hat sich heute die Aktie von New Work zwischenzeitlich um 1,18 Prozent verbilligt. Weiterlesen ⮕

Aktienmarkt: Mastercard-Aktie kann sich nicht behaupten (348,2195 €)Die Aktie von Mastercard notiert am Donnerstag ein wenig leichter. Das Papier notiert aktuell bei 367,18 US-Dollar. Eine Verbilligung in Höhe von 19,13 US-Dollar müssen derzeit die Aktionäre von Mastercard Weiterlesen ⮕

Newcrest Mining-Aktie heute am Aktienmarkt gefragt (14,3029 €)Im Wertpapierhandel liegt die Aktie von Newcrest Mining zur Stunde im Plus. Zuletzt zahlten Investoren für das Papier 15,07 US-Dollar. Ein Plus in Höhe von 37 Cent erfreut derzeit die Aktionäre von Newcrest Weiterlesen ⮕

Mohawk Industries-Aktie heute am Aktienmarkt gefragt (74,3010 €)Im Plus liegt gegenwärtig die Mohawk Industries-Aktie . Das Papier kostete zuletzt 78,47 US-Dollar. Ein Kursplus von 0,33 Prozent steht gegenwärtig für das Wertpapier von Mohawk Industries zu Buche. Die Weiterlesen ⮕

Aktie von B2Gold heute am Aktienmarkt gefragt (3,015 €)Die B2Gold-Aktie notiert am Freitag fester. Das Wertpapier kostete zuletzt 3,02 Euro. Ein Preisanstieg von 1,86 Prozent steht gegenwärtig für das Wertpapier von B2Gold zu Buche. Das Papier verteuerte sich Weiterlesen ⮕

Gold Fields-Aktie heute am Aktienmarkt kaum gefragt: Kurs fällt (12,80 €)An der Börse liegt die Aktie von Gold Fields derzeit im Minus. Der jüngste Kurs betrug 12,80 Euro. Für die Gold Fields-Aktie steht gegenwärtig ein Minus von 1,92 Prozent zu Buche. Das Wertpapier verbilligte Weiterlesen ⮕