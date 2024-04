Aktien im zweiten Quartal als Short-Kandidaten

Laut einer Analyse von Wells Fargo sind diese Aktien im aktuell beginnenden zweiten Quartal jetzt interessante Short-Kandidaten für Trader , die attraktive Renditen erzielen wollen.

In einer kürzlich veröffentlichten Studie von Wells Fargo haben die Analysten der Großbank nicht nur zehn spannende Long-Ideen für das zweite Quartal (Diese Aktien sind im zweiten Quartal interessante Short-Kandidaten für Trader Wer auf die Sicht von wenigen Monaten womöglich attraktive Renditen erzielen will, kann deswegen einen Blick auf die Vorschläge der Analysten der Großbank werfen:sowie hohen notwendigen Investitionen und geringerer Akzeptanz der hohen Terminal-Take-Rate, ist Wells Fargo pessimistisch für den Zahlungsdienstleister und empfiehlt ihn im Q2 als Short-Idee.Die Analysten von Wells Fargo sehen im aktuellen globalen Markt ein Überangebot an Kartonagen und eine sich nur langsam erholende Nachfrag

Aktien Zweites Quartal Short-Kandidaten Trader Renditen Wells Fargo Analyse

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



boerseonline / 🏆 79. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

DAX-Unternehmen räumt auf: Diese US-Aktien schafften es im vierten Quartal 2023 ins Commerzbank-DepotIm vierten Quartal 2023 hat die Commerzbank in ihrem Depot für US-Beteiligungen zahlreiche Veränderungen vorgenommen. Das waren die zehn größten Positionen im Portfolio.

Herkunft: FinanzenNet - 🏆 78. / 55 Weiterlesen »

Depot enthüllt: Welche US-Aktien die UBS im vierten Quartal 2023 gekauft und verkauft hatIm Zuge der Einreichung des 13F-Formulars hat die renommierte Schweizer Großbank UBS kürzlich ihre Investitionen in US-amerikanische Aktien offengelegt. Die folgenden zehn Positionen stellen den bedeutendsten Anteil im US-Depot der Zürcher Bank dar.

Herkunft: FinanzenNet - 🏆 78. / 55 Weiterlesen »

Aktien Europa Schluss: Gewinnmitnahmen nach starkem ersten QuartalPARIS/LONDON (dpa-AFX) - Europas Aktienmärkte haben am Dienstag unter Gewinnmitnahmen gelitten. Vom US-Aktienmarkt kam am Nachmittag keine Unterstützung. Nach einem starken ersten Quartal begann das zweite

Herkunft: FN_Nachrichten - 🏆 88. / 53 Weiterlesen »

Aktien New York Schluss: Vorsicht nach starkem QuartalAktien New York Schluss: Vorsicht nach starkem Quartal

Herkunft: InvestingDE - 🏆 77. / 55 Weiterlesen »

Aktien New York Schluss: Vorsicht nach starkem QuartalNEW YORK (dpa-AFX) - Anleger haben am Montag bei US-Standardwerten nach den deutlichen Gewinnen im abgelaufenen Quartal zurückhaltend agiert. Technologiewerte konnten hingegen ihr Kursniveau von vor dem

Herkunft: FN_Nachrichten - 🏆 88. / 53 Weiterlesen »

Aktien New York: Vorsicht nach starkem QuartalNEW YORK (dpa-AFX) - Anleger haben am Montag bei US-Standardwerten zurückhaltend agiert. Technologiewerte konnten hingegen ihr Kursniveau von vor dem verlängerten Osterwochenende halten. Beim Volumen

Herkunft: FN_Nachrichten - 🏆 88. / 53 Weiterlesen »