Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax wieder über 15 000 Punkte

Kurz nach der Xetra-Eröffnung gewann der deutsche Leitindex 0,84 Prozent auf 15 048,93 Punkte. Zuletzt hatte er vor rund zwei Wochen über der runden Marke notiert. Bei aktuell 15 040 Punkten verläuft die 21-Tage-Linie, die Signale für den kurzfristigen Trend gibt.Die New Yorker Börsen hatten nach dem Zinsentscheid der US-Notenbank Fed am Vortag stark geschlossen und damit ihre Erholung ausgebaut. Vor allem bei den zinssensiblen Techwerte griffen die Anleger zu.

Die Fed hatte am Vorabend zum zweiten Mal in Folge ihren Leitzins unverändert gelassen - allerdings auf dem höchsten Niveau seit mehr als 20 Jahren. Am Markt glauben nun viele, dass das Zinshoch erreicht ist. Die Frage nach Zinssenkungen stellt sich für Fed-Chef Jerome Powell derzeit aber noch nicht. Man frage sich eher, ob die Zinsen weiter erhöht werden sollten.

