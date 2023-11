Aktien Frankfurt Ausblick: Dax-Rückkehr über 15 000 Punkte möglich

Die New Yorker Börsen hatten nach dem Zinsentscheid der US-Notenbank Fed am Vortag stark geschlossen und damit ihre Erholung ausgebaut. Vor allem bei den zinssensiblen Techwerte griffen die Anleger zu. Auch an den Börsen Asiens gab es am Morgen überwiegend Kursgewinne. Die Rendite auf zehnjährige US-Staatsanleihen ging merklich zurück, weshalb sich Anleger vom Aktienmarkt wieder etwas stärker angezogen fühlen.

Bevor am Freitag zum Wochenausklang mit dem US-Arbeitsmarktbericht für Oktober nochmals besonders wichtige Konjunkturdaten auf der Agenda stehen, gilt es am Donnerstag eine Vielzahl von Quartalszahlen zu verarbeiten.

Aus dem Dax berichtet der Krankenhausbetreiber und Medizinkonzern Fresenius , der Baustoffkonzern Heidelberg Materials legt detaillierte Quartalszahlen vor. Unternehmen aus dem MDax und SDax sowie aus den europäischen Indizes komplettieren den Berichtstag. Am Abend nach US-Börsenschluss öffnet der iPhone-Konzern Apple seine Bücher.

Mit gekappten Jahreszielen steht im Dax zudem der Online-Modehändler Zalando im Fokus, dessen Aktien vorbörslich auf Tradegate um gut zwei Prozent nachgaben zum Xetra-Schluss. Fresenius wird optimistischer für das Gesamtjahr. Die Aktien legten vorbörslich auf Tradegate um mehr als ein Prozent zum Xetra-Schluss zu. Bei Fresenius ist zudem die bilanzielle Entflechtung vom Dialyseanbieter Fresenius Medical Care (FMC) auf dem Weg. Auch FMC ist zuversichtlicher geworden für das laufende Jahr. Die im MDax notierten Aktien gewannen vorbörslich ebenfalls etwas mehr als ein Prozent.

