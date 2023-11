Aktien Frankfurt Ausblick: Dax-Rückkehr über 15 000 Punkte möglich

Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex zwei Stunden vor dem Börsenstart mit einem Plus von 0,5 Prozent auf 14 998 Punkte. Bei aktuell 15 042 Punkten verläuft die 21-Tage-Linie, die Signale für den kurzfristigen Trend gibt. DerDie New Yorker Börsen hatten nach dem Zinsentscheid der US-Notenbank Fed am Vortag stark geschlossen und damit ihre Erholung ausgebaut. Vor allem bei den zinssensiblen Techwerte griffen die Anleger zu.

Die Fed hatte am Vorabend zum zweiten Mal in Folge ihren Leitzins unverändert gelassen - allerdings auf dem höchsten Niveau seit mehr als 20 Jahren."Kommt es so wie erwartet, dass sich das Wachstum in den kommenden Monaten merklich abkühlt, ist das Zinshoch erreicht", erklärte Thomas Gitzel, Chefvolkswirt der Liechtensteiner VP Bank."Im kommenden Jahr dürften dann Zinssenkungen ins Visier kommen.

Bevor am Freitag zum Wochenausklang mit dem US-Arbeitsmarktbericht für Oktober nochmals besonders wichtige Konjunkturdaten auf der Agenda stehen, gilt es am Donnerstag eine Vielzahl von Quartalszahlen zu verarbeiten.Fresenius wird optimistischer für das Gesamtjahr. Die Aktien legten vorbörslich auf Tradegate um mehr als ein Prozent zum Xetra-Schluss zu. Bei Fresenius ist zudem die bilanzielle Entflechtung vom Dialyseanbieter Fresenius Medical Care (ETR:) (FMC) auf dem Weg.

