Aktien Asien/Pazifik: Hoffnung auf US-Zinsgipfel liefert überwiegend Rückenwind

Marktteilnehmer interpretierten die Aussagen nach der jüngsten US-Notenbanksitzung als günstig."Auch wenn die Fed ihre künftigen politischen Optionen offen gelassen hat, glauben wir, dass der Straffungszyklus wahrscheinlich vorüber ist", erklärte Charles Tan, Co-Anlagechef für Anleihen beim Vermögensverwalter American Century Investments.

Die Folgen dürften sich schon bald an der US-Konjunktur zeigen. Volkswirt Thomas Gitzel von der VP Bank rechnet damit, dass sich"das Wachstum in den kommenden Monaten merklich abkühlt." Für die Märkte wäre dies durchaus positiv, denn"im kommenden Jahr dürften dann Zinssenkungen ins Visier kommen".) verwiesen auf ein Maßnahmenpaket zur Ankurbelung Wirtschaft. Der Umfang sei dabei höher als erwartet ausgefallen.

{username} Jetzt Teilen Folgen Sie diesem BeitragDiesem Beitrag nicht mehr folgen Speichern Gespeichert. Lesezeichen ansehen. Dieser Kommentar wurde bereits unter Lesezeichen gespeichert Antwort des Verfassers{commentContent} Antwort 00 Melden {username} JetztAntwort des Verfassers Teilen Folgen Sie diesem BeitragDiesem Beitrag nicht mehr folgen Speichern Gespeichert. Lesezeichen ansehen.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

INVESTINGDE: Aktien Asien/Pazifik: Japanische Aktien gefragtAktien Asien/Pazifik: Japanische Aktien gefragt

Herkunft: InvestingDE | Weiterlesen ⮕

FN_NACHRICHTEN: Aktien Asien/Pazifik: Chinesische Börsen leiden unter enttäuschenden DatenTOKIO/HONGKONG/SHANGHAI/SYDNEY (dpa-AFX) - Die asiatischen Finanzmärkte haben am Dienstag erneut uneinheitlich tendiert. Steigenden Kursen in Japan standen Verlusten an den meisten anderen Börsen entgegen.

Herkunft: FN_Nachrichten | Weiterlesen ⮕

INVESTINGDE: Aktien Asien/Pazifik: Chinesische Börsen leiden unter enttäuschenden DatenAktien Asien/Pazifik: Chinesische Börsen leiden unter enttäuschenden Daten

Herkunft: InvestingDE | Weiterlesen ⮕

FINANZENNET: EZB-Ratsmitglied Joachim Nagel: EZB hat Zinsgipfel womöglich noch nicht erreichtEZB-Ratsmitglied Joachim Nagel will nicht ausschließen, dass die Europäische Zentralbank (EZB) in diesem Zyklus noch einmal die Zinsen erhöhen muss.

Herkunft: FinanzenNet | Weiterlesen ⮕

WOTWITT: Zinsgipfel erreicht? Fed belässt den Leitzins unverändert01.11.2023 - Wie erwartet dreht die US-Notenbank nicht weiter an der Zinsschraube. Die zweite Pause in Folge nährt die Hoffnung, dass der Zinsgipfel erreicht ist.

Herkunft: wotwitt | Weiterlesen ⮕

TAGESSPIEGEL: Hoffnung in Bombennächten: Das Licht, das für Liebe steht2015 bekam Anthony Doerr für „Alles Licht, das wir nicht sehen“, einen Pulitzerpreis. Netflix hat es als märchenhaftes Historiendrama als vierteilige Mini-Serie adaptiert.

Herkunft: Tagesspiegel | Weiterlesen ⮕