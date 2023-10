Aktie mit gescheitertem Bodenbildungsversuch

Damit startete eine Korrekturbewegung, die zunächst zu einem teilweisen Schließen des Aufwärtsgaps vom 04. Mai 2023 führte. Am 28. September drang der Wert in das „Restgap“ ein und versuchte danach eine Bodenbildung. Am 18. Oktober deutete sich in der Eröffnungsphase die Vollendung des Bodens an. Diese Andeutung wurde zuletzt aber radikal abverkauft. Die Aktie fiel sogar unter das Gap vom 14. Juli 2023. Damit ist der Bodenbildungsversuch gescheitert.

Damit sich das Chartbild wieder aufhellt, müsste die Aktie über 50,59 USD per Tagesschlusskurs ausbrechen. Dann wäre ein Anstieg gen 55,59 USD oder sogar an den Abwärtstrend seit dem Jahreshoch bei aktuell 63,47 USD möglich.

Fazit: Die Verluste in den letzten Handelstagen haben die Bullen in Schwierigkeiten gebracht und zu neuen Verkaufssignalen geführt. Ein Boden ist aktuell nicht mehr in Sicht.

