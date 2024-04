'Akte X' Reboot: Gillian Anderson offen für Rückkehr

'Ich sage nicht nein' Vor mehr als 30 Jahren flimmerte die erste Folge der Mystery-Kultserie ' Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI' mit David Duchovny (63) und Gillian Anderson (55) über die Bildschirme. In neuer Form soll die Serie zurückkommen, 'Black Panther'-Regisseur Ryan Coogler (37) arbeitet an einem Reboot .

Doch werden auch die FBI-Agenten Fox Mulder und Dana Scully, im Original von Duchovny und Anderson gespielt, wieder dabei sein?Gillian Anderson hätte Lust auf das Reboot 'Akte X' lief ursprünglich bis 2002, bekam zwei Kinofilme und wurde 2016 sowie 2018 für zwei Revival-Staffeln wiederbelebt. Aber was ist mit dem Reboot? 'Es ist so lustig, denn seit ich mit 'Akte X' fertig bin, haben mich die Leute bei jedem Interview gefragt, und die Antwort war immer: 'Nein, das wird nicht passieren.'', erzählt Anderson in der 'Today'-Sho

Akte X Reboot Gillian Anderson Dana Scully Ryan Coogler

