Aki Ajo (KTM): Vor zehn Jahren noch mit Malaguti

Und in dieser Saison führt Zarco schon wieder in der Moto2-Weltmeisterschaft, Brad Binder liegt in der Moto3-Klasse 48 Punkte vor Navarro.In der kleinsten Hubraumklasse (125 ccm) hat das Team Ajo Motorsport im Jahr 2001 begonnen. «Damals haben wir erste Wild-Card-Einsätze bestritten. 2002 haben wir die erste permanente Saison absolviert mit Mika Kallio», blickt Ajo zurück. «2003 sind wir erstmals mit zwei 125-ccm-Piloten angetreten, mit Mika Kallio und Masao Azuma.

Seit der ersten Moto3-Saison 2012 bildet Ajo für KTM und Red Bull das inoffizielle Moto3-Werksteam, er hat jedes Jahr bis zum Finale um den Titel gekämpft, aber den Fight 2013 mit Salom, 2013 mit Miller und 2015 mit Oliveira jeweils knapp verloren. «Aber wir hatten seit 2012 jedes Jahr einen Fahrer in den Top-3», hält Aki Ajo fest.

Deshalb haben Red Bull und KTM dem Finnen für 2017 auch das neue KTM-Moto2-Projekt anvertraut. Aussichtsreichste Fahrerkandidaten: Brad Binder und Tom Lüthi. Aber Aki Ajo kann sich auch an die schwierigen Jahre erinnern. Sie liegen noch nicht so lange zurück.

Wer weiß zum Beispiel noch, dass sich das Team Ajo Motorsport 2006 mit Malaguti-125-ccm-Maschinen abgemüht hat, die bei der hilflosen Firma Engines Engineering in Italien gebaut wurden? «Mein Fahrerduo war damals Alexis Masbou und Tomoyoshi Koyama», erinnert sich Ajo. «Diese beiden sind schon 2005 für mich gefahren, damals noch auf Honda. Der Japaner war sehr talentiert. Ich habe ihn entdeckt, er hat dann bei mir in Finnland gewohnt. Wir haben damals sogar mit Malaguti ein paar respektable Ergebnisse erreicht. Aber nur deshalb, weil wir die Motoren selbst in Eigenregie getunt und entwickelt haben.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

SPEEDWEEKMAG: Assen: Red Bull KTM Ajo besiegt Marc VDSMit Raul Fernandez und Remy Gardner fuhr Red Bull KTM Ajo beim Moto2-Meeting in Assen einen umkämpften Doppelsieg ein. Heftige Gegenwehr leisteten die Marc VDS-Piloten Augusto Fernandez und Sam Lowes. Schrötter Neunter.

Herkunft: SpeedweekMag | Weiterlesen ⮕

SPEEDWEEKMAG: Johann Zarco: Respekt vor KTM und neue ErkenntnisseDucati-Avintia-Neuling Johann Zarco (29) hat aus den Fehlern der Saison 2019 gelernt. Er zwingt sich zur Ruhe, erspart sich kritische Worte und hofft nach Platz 17 in Sepang auf einen Aufwärtstrend in Katar.

Herkunft: SpeedweekMag | Weiterlesen ⮕

EXPRESS24: Vor Massaker in Maine gab es Warnungen vor dem TäterEine brutale Gewalttat im Bundesstaat Maine schockte die USA. Wie sich nun herausstellt, war der mutmaßliche Täter kein Unbekannter für die Polizei. Doch niemand hielt ihn auf.

Herkunft: express24 | Weiterlesen ⮕

AZ_AUGSBURG: Vor Massaker in Maine gab es Warnungen vor dem TäterEine brutale Gewalttat im Bundesstaat Maine schockte die USA. Wie sich nun herausstellt, war der mutmaßliche Täter kein Unbekannter für die Polizei. Doch niemand hielt ihn auf.

Herkunft: AZ_Augsburg | Weiterlesen ⮕

WESERKURIER: Vor Massaker in Maine gab es Warnungen vor dem TäterEine brutale Gewalttat im Bundesstaat Maine schockte die USA. Wie sich nun herausstellt, war der mutmaßliche Täter kein Unbekannter für die Polizei. Doch ...

Herkunft: weserkurier | Weiterlesen ⮕

MZ_DE: Vor Massaker in Maine gab es Warnungen vor dem TäterEine brutale Gewalttat im Bundesstaat Maine schockte die USA. Wie sich nun herausstellt, war der mutmaßliche Täter kein Unbekannter für die Polizei. Doch niemand hielt ihn auf.

Herkunft: mz_de | Weiterlesen ⮕