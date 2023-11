Ajax steckt in einer Krise

Bei England-Klub Brighton. In der ersten Hälfte hatten die Holländer nur 39,5 Prozent Ballbesitz – der niedrigste Wert in einem Pflichtspiel seit über siebeneinhalb Jahren! Einigeln statt Cruyffs „Voetbal totaal“. Doch wenn es nur die Ballbesitzwerte wären, die bei Ajax nicht stimmen. Der Klub steckt in einer der größten Krisen der Klubgeschichte. In der Liga 18. und damit Letzter, erst zwei von 15 Spielen in allen Wettbewerben gewonnen. Seit 1966 erreichte der Klub immer mindestens einen einstelligen Tabellenrang, erlebt jetzt den schwächsten Ligastart aller Zeiten!Bei der PSV Eindhoven gab es am Sonntag mit einem 2:5 die nächste Klatsche. Und das nur viereinhalb Jahre, nachdem der Klub 2019 noch das Halbfinale der Champions League erreichte.„Ich sehe ein scheiß Team mit scheiß Spielern!“ Seit Jahren muss der Klub die Abgänge von Top-Stars wie Frenkie de Jong (26/FC Barcelona), Matthijs de Ligt (24/Bayern) oder aktuell Mohammed Kudus (23/West Ham) verkraften. Dank der Mega-Ablösen (allein seit 2019 746,4 Mio. Euro) schaffte Ajax meist den Umbruch – dieses Jahr nicht. Nach dem Horrorstart sind die Fans auf den Barrikaden, sorgten mit Pyrofackel-Würfen für einen Spielabbruch beim erniedrigenden 0:4 im Spiel gegen Erzrivale Feyenoord, das eine halbe Woche später zu Ende gespielt wurd

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

WESERKURIER: TuSG Ritterhude bleibt das Maß der Dinge in der Tischtennis-Verbandsliga der DamenDie TuSG Ritterhude bleibt in der Tischtennis-Verbandsliga der Damen weiterhin das Maß der Dinge und darf von der Herbstmeisterschaft träumen.

Herkunft: weserkurier | Weiterlesen ⮕

MEINMMO: Woche 11 der Saison der Hexe und Festival der VerlorenenDie Woche 11 der Saison der Hexe und das Festival der Verlorenen stehen bevor. Erfahrt, was euch in den nächsten 7 Tagen erwartet und welche Belohnungen es gibt. Außerdem gibt es die Mission 'Mühe und Ärger' zu erfüllen.

Herkunft: MeinMMO | Weiterlesen ⮕

TAGESSPIEGEL: Farbanschlag der „Letzten Generation“ : Beseitigung der Farbe an der Weltzeituhr in Berlin kostet 14.000 EuroDie Beseitigung der Farbe an der Berliner Weltzeituhr am Alexanderplatz war mit einigem Aufwand verbunden - und mit einigen Kosten. Die Mechanik der Uhr ist aber unbeschädigt.

Herkunft: Tagesspiegel | Weiterlesen ⮕

TAGESSPIEGEL: Die zentralen Aussagen der Grünenspitze zur Migration: Der Vorschlag der GrünenEinen „demokratischen Grundkonsens in der Migrationspolitik“ fordern Grünen-Chefin Lang und Ministerpräsident Winfried Kretschmann. Doch die Union reagiert ablehnend.

Herkunft: Tagesspiegel | Weiterlesen ⮕

TAGESSPIEGEL: Zwei Jahre nach der Flut: Wie die Winzer an der Ahr Wege aus der Katastrophe suchen„We Ahr open“: Zwei Jahre nach der Flut tasten ein Tal und seine Erzeuger sich in Richtung einer Normalität, die es so wohl nie wieder geben wird.

Herkunft: Tagesspiegel | Weiterlesen ⮕

RPONLINE: Siegen oder fliegen - Trainer in der KriseUrs Fischer und Steffen Baumgart haben mit ihren Teams eine schlechte Serie von Niederlagen und sind auch im DFB-Pokal ausgeschieden. Die Trainer stehen vor einer schwierigen Situation und müssen Lösungen finden.

Herkunft: rponline | Weiterlesen ⮕