Airbus-Aktie im Plus: Airbus hat Auftrag von Korea Air erhalten

Die Fluggesellschaft Korean Air hat nach eigenen Angaben 20 weitere Exemplare des Typs A321neo bestellt. Finanzielle Details wurden nicht genannt.

Korea Air hat ursprünglich 30 Maschinen des Typs bestellt, von denen bereits im Dezember 2022 acht Stück ausgeliefert wurden.Die Airbus-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 1,14 Prozent im Plus bei 126,36 Euro. DJG/mgo/jhe FRANKFURT (Dow Jones)

