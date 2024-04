Agenten-Serie 'Archer' auf Netflix

Für euch gesammelt, die nichts für Kinder sind. 7 Titel stellen wir euch vor, die ab 16 Jahren freigegeben und auf Netflix verfügbar sind. Die Auswahl der Titel wurde anhand der Redaktion vorgenommen. Wir haben dabei aber auch auf eine gute bis sehr gute Bewertung bei IMDb geachtet. stellt eine Parodie - Serie dar, die Agenten filme auf die Schippe nimmt.

Im Mittelpunkt steht der Geheimagent Sterling Archer, der beim ISIS (International Secret Intelligence Service) arbeitet und bei seinen Missionen auf verschiedenste Bösewichte trifft. Obendrein muss sich aber auch immer wieder mit seinen Kollegen herumschlagen. Die Serie überzeugt mit skurrilem und sarkastischem Humor. Dazu greift sie die typischen Agenten-Klischees Hollywoods auf und baut zahlreiche popkulturelle Referenzen zu James Bond und Co. ein. So ist es in etwa nicht M, sondern Melory Archer, die Mutter des Protagonisten, die bei ISIS das Sagen ha

Agenten Serie Archer Netflix Parodie

