AGCO Corporation und Trimble schließen Joint-Venture-Transaktion ab

Führende Agrartechnologie schafft eine branchenführende, flottenübergreifende Präzisionslandwirtschaftsplattform für Landwirte auf der ganzen Welt. AGCO Corporation und Trimble gaben den Abschluss ihrer Joint-Venture-Transaktion bekannt.

Das Gemeinschaftsunternehmen mit dem Namen PTx Trimble vereint die Präzisionslandwirtschaftssparte von Trimble und JCA Technologies von AGCO zu einem neuen Unternehmen, das Landwirte mit werksseitig installierten und nachgerüsteten Anwendungen auf dem Markt für Präzisionslandwirtschaft in gemischten Flotten besser bedienen wird. AGCO hat eine 85%ige Beteiligung an PTx Trimble erworben, und Trimble wird einen Anteil von 15% halten. Künftig wird das PTx Trimble JV in den AGCO-Abschluss konsolidiert

