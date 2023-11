Wer nach Kriminalgeschichten mit einnehmenden Charakteren sucht, wird sich bei der Autoren-Ikone Agatha Christie pudelwohl fühlen. Gleichwohl ihre Werke mittlerweile viele Jahre auf dem Buckel haben, gibt es noch immer große Liebhaber, die sich auch heute noch daran machen, ihre bekannten Werke in neue Medien zu interpretieren. Eine dieser Interpretationen ist das Spiel Agatha Christie − Hercule Poirot: The London Case, welches ich kürzlich unter die Lupe nehmen durfte.

Heute liegt mir hingegen ein Comic mit dem Titel Agatha Christie Classics: Mord im Orient-Express vor. Ob es der Comic-Adaption dieser klassischen Geschichte gelingt, für spannende Lesezeit zu sorgen, erfahrt ihr nachfolgend. Der Comic Agatha Christie Classics: Mord im Orient-Express erschien bereits Ende September im Verlag Carlsen Comics. Geschmückt mit den Illustrationen von Chaiko (bekannt durch die Nicolas Le Floch-Comicreihe) dürfen Fans und Neulinge ein fesselndes Abenteuer im berüchtigten Orient-Express neu erlebe

BERLİNERZEİTUNG: Mord unter Misteln: Der Weihnachts-„Tatort“ auf den Spuren von Agatha ChristieTV-Krimi heute: Die „Tatort“-Kommissare aus Bayern ermitteln diesmal nicht beruflich, sondern fürs Teambuilding. Ein festlicher Genuss! Tatort TV Krimi Ich für meinen Teil brauche diesen ganzen Persiflagen-Blödsinn nicht. Wird wohl wieder so ein Psycho Scheiss. Rentnergang. 67 + 70. Gehören weg. (Pensionisten)

NTOWER_DE: Agatha Christie: Mord im Orient-ExpressTest zu Agatha Christie - Mord im Orient Express für Nintendo Switch. Agatha Christie zählt zu den bekanntesten und erfolgreichsten Schriftstellerinnen aller Zeiten und konnte sich vor allem mit ihren Kriminalromanen…

TZMUENCHEN: Münchner „Tatort“ macht auf Agatha ChristieAus München kommt ein kurioser Weihnachts-„Tatort“. Der macht aus den bayerischen Kommissaren nicht nur die englischen Ermittler Lightmyer und Partridge - er beschäftigt sich auch noch mit einem eigentlich undenkbaren Szenario.

WESERKURİER: agatha christie lässt grüßen: ard-krimi springt ins jahr 1922Ein toter Butler in einem englischen Herrenhaus – damit bekommen es die Münchener Kommissare Leitmayr und Batic in 'Mord unter Misteln' zu tun. Und ermitteln auf einmal in einer längst vergangenen Zeit.

SZ: „Glass Onion“ und Agatha-Christie-Revival: Die Lady ging über LeichenDie Lady ging über Leichen: Warum echte und nachgemachte Agatha-Christie-Krimis wie „Glass Onion“ wieder hoch im Kurs stehen – und die Mördersuche als Puzzlespiel noch zeitgemäß ist SZPlus

GALA: Romane werden überarbeitetBei Werken von Agatha Christie sind offenbar Änderungen vorgenommen worden, um problematische Passagen zu entfernen.

