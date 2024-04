Affe in Leipzig entdeckt und zurück in den Zoo gebracht

Das Tier sei am Morgen im Leipzig er Stadtteil Reudnitz entdeckt worden, teilte der Zoo mit. Ein Tierpfleger-Team habe das 15 Jahre alte Weibchen namens Ruma zurück in den Zoo gebracht. Der Jogger habe sich am Donnerstagmorgen gegen 7.15 Uhr bei der Polizei gemeldet und mitgeteilt, dass er den Bartaffe n in einem Baum gesichtet haberückte sofort aus.

In der Zwischenzeit sei der Affe in ein nahe gelegenes Mehrfamilienhaus gelaufen und habe dort im Treppenhaus mit einem Kescher eingefangen werden können.„Wir sind erleichtert, dass es unserem Bartaffenweibchen einer ersten Prüfung nach gut geht. Es sind keine äußeren Verletzungen zu sehen, aber sie macht einen geschwächten Eindruck“, erklärte Zoo-Direktor Junhold. Er dankte dem Hinweisgeber, der den Affen im Baum entdeckt hatte.„Es handelt sich um Einbruch und Diebstahl. Die Spurenlage ist sehr eindeutig gewesen“, sagte Polizeisprecher Hopp

Affe Leipzig Zoo Bartaffe Entlaufen

