AfD verliert an Zustimmung, Union legt zu

Die AfD verliert nach der Affäre um eine mögliche Bestechung aus Russland an Zustimmung . Die Union nimmt weiter zu und überholt beinahe die Regierungsparteien der Ampel. Die AfD erreichte vergangene Woche noch 20 Prozent, stürzt jedoch nach Vorwürfen gegen Politik er Petr Bystron um einen Prozentpunkt ab.

Die Union legt um einen Prozentpunkt zu und kommt somit auf rund 31 Prozent. Die SPD bleibt bei 15 Prozent, die Grünen bei 13 und die Linke bei fünf Prozent.

Afd Union Zustimmung Bestechung Russland Umfrage

