AfD-Spitzenkandidaten mit Korruptionsvorwürfen konfrontiert

Die AfD sieht sich mit schwerwiegenden Korruption svorwürfen konfrontiert. Petr Bystron und Maximilian Krah, zwei Spitzenkandidaten der Partei, sollen Geld für Interviews von einer prorussischen Plattform erhalten haben.

Diese Vorwürfe könnten der AfD nicht nur bei der Europawahl, sondern auch bei den Landtagswahlen in Brandenburg, Sachsen und Thüringen schaden. Die Parteispitze ist verärgert über das Verhalten der beiden Politiker.

