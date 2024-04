AfD-Spitze fordert Bystron zu Vorwürfen bezüglich 'Voice of Europe' auf

Die AfD-Spitze fordert den Bundestagsabgeordneten und Europawahlkandidaten Petr Bystron auf, sich zu den Vorwürfen im Zusammenhang mit der von Moskau finanzierten Internetseite 'Voice of Europe' zu erklären. In einem Schreiben, das der Nachrichtenagentur AFP am Mittwoch vorlag, verlangten die Parteivorsitzenden Alice Weidel und Tino Chrupalla von Bystron eine schriftliche Stellungnahme bis Donnerstag 14.00 Uhr.

Es gehe darum, 'sämtliche Vorwürfe zweifelsfrei ausräumen und von Seiten des Bundesvorstandes unserer Partei entsprechend reagieren zu können'. Es wird darauf verwiesen, dass gegen ihn seitens verschiedener Medien mehrfach Vorwürfe im Zusammenhang mit dem tschechischen Nachrichtenportal 'Voice of Europe' erhoben wurden. So heiße es in Berichten des 'Spiegel' und der tschechischen Zeitung 'Denik N', Bystron habe angeblich Geld aus einem mit dem Portal zusammenhängenden prorussischen Netzwerk erhalten

