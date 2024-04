AfD-Politiker in Thailand wegen Drogenverdachts festgenommen

Waren hier Drogen im Spiel? Der Stuttgarter AfD- Politiker Niels Foitzik soll vergangene Woche in seinem Thailand -Urlaub für ordentlich Aufruhr gesorgt haben. Schließlich landete er auf einer Polizeiwache. Die Beamten haben eine klare Vermutung. Der Kreisvorsitzende der Stuttgarter AfD wiederum liefert eine andere Erklärung für den Vorfall.

Der 32-jährige Lokalpolitiker Niels Foitzik sei vergangenen Donnerstag zu Gast in einem Restaurant im Süden Thailands gewesen sein, als er zunehmend auf- und ausfällig wurde: Er soll ausgerastet sein, habe mit Essen um sich geworfen und damit andere Gäste verängstigt. Das berichtet die „Bild“ unter Berufung auf thailändische Medien.Die Polizei wurde verständigt, doch auch die Beamten hätten Foitzik nicht besänftigen können.

Afd Politiker Thailand Drogen Festnahme

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



mopo / 🏆 75. in DE

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

CDU-Politiker beschuldigt AfD-Politiker des LandesverratsChristoph de Vries (CDU) beschuldigt AfD-Politiker, im Dienste Russlands zu stehen und Landesverrat zu begehen. Tino Chrupalla von der AfD weist die Vorwürfe zurück.

Herkunft: weserkurier - 🏆 55. / 62 Weiterlesen »

AfD-Politiker randaliert in ThailandEin AfD-Politiker aus Stuttgart soll in einem Restaurant in Thailand randaliert haben. Er wurde von der Polizei festgenommen und in Gewahrsam genommen.

Herkunft: focusonline - 🏆 6. / 82 Weiterlesen »

AfD-Politiker Björn Höcke wegen Verwendung von NS-Kennzeichen angeklagtDer Prozess gegen den AfD-Politiker Björn Höcke vor dem Landgericht in Halle ist um einen Anklagepunkt erweitert worden. Höcke muss sich in zwei Fällen wegen des Verwendens von Kennzeichen einer ehemaligen nationalsozialistischen Organisation verantworten.

Herkunft: nwnews - 🏆 22. / 68 Weiterlesen »

Wahlrechtsverstoß in Großschirma: Wahlsieg von AfD-Politiker in sächsischer Kleinstadt für ungültig erklärtFür wenige Wochen konnte die in Sachsen als rechtsextrem eingestufte AfD zwei Bürgermeister stellen. Nun muss einer seinen Posten in der Kleinstadt Großschirma wieder räumen – auch wegen Wahlrechtsverstößen.

Herkunft: derspiegel - 🏆 17. / 68 Weiterlesen »

CDU-Politiker Mario Voigt stellt sich AfD-Rechtsaußen Björn Höcke in TV-DuellDie Skepsis war groß, als der CDU-Politiker Mario Voigt in ein Streitgespräch mit AfD-Rechtsaußen Björn Höcke einwilligte. Es könnte nun ein Signal für die Auseinandersetzung mit Rechtsextremen sein.

Herkunft: rponline - 🏆 8. / 75 Weiterlesen »

AfD-Politiker Höcke rechtfertigt verbotene Parole und behauptet, dass die Telekom sie auch verwendet hatIn einem TV-Duell rechtfertigt AfD-Rechtsaußen Björn Höcke die Verwendung einer verbotenen Parole - und behauptet, dass die Telekom sie auch schon benutzt habe. Die Telekom widerspricht jedoch.

Herkunft: rponline - 🏆 8. / 75 Weiterlesen »