AfD-Politiker Halemba gibt sich nach seiner Verhaftung kämpferisch

Doch die AfD werde sich auch davon nicht unterkriegen lassen. Halembas Anwalt hat inzwischen Haftbeschwerde beim Würzburger Amtsgericht eingelegt und beim Bayerischen Verfassungsgerichtshof eine einstweilige Anordnung beantragt.

Die Staatsanwaltschaft Würzburg bestätigte unterdessen auf Anfrage, dass sich der Anfangsverdacht unter anderem auf Volksverhetzung erhärtet habe. Halemba werde heute um 15 Uhr dem Haftrichter vorgeführt. Ebenfalls um 15 Uhr beginnt die konstituierende Sitzung des neuen Bayerischen Landtags. Hier hätte Halemba als jüngstes Mitglied teilnehmen sollen.

