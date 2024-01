AfD-Politiker bemühen sich, Bedeutung eines geheimen Treffens herunterzuspielen

Politiker der AfD sind bemüht, die Bedeutung des Treffens herunterzuspielen, an dem Parteimitglieder und ein führender Kopf der Neuen Rechten teilgenommen haben. Weidel findet, der eigentliche Skandal sei, dass Reporter das Treffen beobachtet haben. Die Berichte über ein Treffen rechter Politiker und Aktivisten in Potsdam haben nicht nur in der Öffentlichkeit für Aufregung gesorgt, sondern auch innerhalb der AfD.

Bei dem Treffen im November war darüber gesprochen worden, welche Menschen - auch über den Kreis der vollziehbar ausreisepflichtigen Ausländer hinaus - Deutschland verlassen sollten und wie dies befördert werden könnte. Zu den Teilnehmern zählte neben Mitgliedern der AfD und anderen auch der langjährige Kopf der rechtsextremistischen Identitären Bewegung aus Österreich, Martin Sellner





