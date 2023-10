AfD-Mann bringt sexuelle Übergriffe in NRW-Kitas mit strafrechtlichen Vorwürfen gegen Politiker in Verbindung

Entsetzte Gesichter im Plenum, angewiderte Reaktionen – und eine Prüfung durch das Präsidium. Diese Rede eines AfD-Mannes am Freitagvormittag war ein echter Eklat – und wird wohl noch Folgen haben. Der AfD-Abgeordnete Zacharias Schalley (32) hatte am Freitag die Debatte um den Anstieg sexueller Übergriffe unter Kindern in NRW-Kitas plötzlich mit den strafrechtlichen Vorwürfen gegen denin Verbindung gebracht. Der soll kinderpornografisches Material besessen und Jugendliche für sexuelle Handlungen bezahlt haben, sitzt seit Donnerstag in U-Haft. Vor fassungslosen Abgeordneten wetterte der AfD-Mann nun aber, es werde seit Jahren eine Politik betrieben, „die diesen Bestien Vorschub leistet.“ Mit sexualisierter Früherziehung in Kitas würden „täterfreundliche Kinder“ geschaffen, mit denen Pädophile leichtes Spiel hätten. Was solle ein Kind denn dann noch machen, „wenn der SPD-Vize-Bürgermeister kommt?“, hetzte der AfD-Mann. Und weiter: Dieser Politiker sei „genau richtig in der SPD.“Eine souveräne Reaktion nach der Skandal-Rede zeigte Marcel Hafke (41, FDP): „Sie sind ans Rednerpult getreten, um ausschließlich zu provozieren. Das ist dem Haus nicht angemessen und unwürdig. Ich habe keine Lust, mich inhaltlich mit Ihnen auseinanderzusetzen und werde meine Redezeit und meine Leben nicht verschwenden, inhaltliche Debatten mit Ihnen zu führe Weiterlesen:

