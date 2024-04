AFC Wrexham spielt erneut um den Aufstieg

Nach dem Aufstieg 2023 spielt der AFC Wrexham auch 2024 oben mit. Allerdings sind die Schulden den beiden Besitzern gegenüber enorm gewachsen.Geht das Hollywood-Märchen beim AFC Wrexham in die nächste Runde? Zumindest hat die Mannschaft verstanden, wie ein gutes Drehbuch funktioniert. Denn der walisische Klub der beiden Schauspiel-Stars Ryan Reynolds und Rob McElhenney spielt nach dem letztjährigen Aufstieg in die League Two, der vierten englischen Profiliga, erneut um den Aufstieg mit.

Die Mannschaft macht es mit einer etwas launischen Inkonstanz aber spannend. Aktuell belegt der Traditionsklub nach 41 von 46 Spielen mit 73 Punkten Platz drei, der noch zum direkten Aufstieg in die drittklassige League One berechtigt. Tabellenführer Stockport County (77 Punkte) und der Zweite Mansfield Town (73) sind bei einem Spiel weniger in Reichweite, allerdings hängen Verfolger wie die Milton Keynes Dons (71), der AFC Barrow (67) oder Crewe Alexandra (66) Wrexham im Nacke

AFC Wrexham Aufstieg Ryan Reynolds Rob Mcelhenney League One

