Adornos Kritik der Zwölftontechnik und ihre gesellschaftliche Rolle

Dass er seine Komponistenhände andächtig vor dem selbst auferlegten Regelwerk zusammengefaltet habe, monierte Theodor W. Adorno am Schönberg-Mitschüler Anton Webern. Die Gefahr einer zur Universaltechnik überhöhten „stählernen Apparatur“ witterte er in der Zwölftontechnik , und darin die Tendenz zum Totalitären: Die Zwölftontechnik als totale Mechanisierung der Musik , sowohl was ihre Produktionsweise anging als auch in Bezug auf ihre gesellschaftliche Rolle.

Selbst ein Schüler und Anhänger Schönbergs, lag ihm nichts ferner als die Zwölftontechnik zu verteufeln. Vor der Tendenz zum Totalen zu warnen, war aber auch in seinen soziologischen Schriften Programm. Und ein mechanistisches Regelwerk, dem man die Musik gänzlich unterwarf, könnte, so schien ihm, auch die gesellschaftliche Neigung zur Totalität befördern. Noch heute hört man Adornos Kritik des entmenschlichenden, maschinellen Musikmachens nachhallen, wenn es die vermeintlichen Gefahren Künstlicher Intelligenz auf die Musikwelt geh

