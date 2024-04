ADC Therapeutics SA kündigt virtuelle Konferenz für Forschungsinvestoren an

ADC Therapeutics SA (NYSE: ADCT) hat heute bekanntgegeben, dass das Unternehmen am Dienstag, den 9. April 2024, von 16:00 bis 17:30 Uhr EDT eine virtuelle Konferenz für Forschungsinvestoren ausrichten wird. Im Fokus der Veranstaltung stehen Präsentationen von Ameet Mallik, dem Chief Executive Officer, und Patrick van Berkel, PhD, dem Chief Scientific Officer des Unternehmens.

Sie werden über die neuesten Entwicklungen und ihre neue Plattform für Antikörper-Wirkstoff-Konjugate auf Basis von Exatecan sprechen. Im Anschluss an die Präsentationen findet eine offene Fragerunde statt. Um an der Telefonkonferenz teilzunehmen, registrieren Sie sich bitte hier. Registrierte Teilnehmer erhalten die Einwahlnummer und die eindeutige PIN. Es wird empfohlen, sich 10 Minuten vor der Veranstaltung anzumelden, aber Sie können sich auch jederzeit vorher anmelde

