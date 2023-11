ADAC testet erschwingliche Elektroautos unter 30.000 Euro

Wirklich erschwingliche Elektroautos sind noch Mangelware. Der ADAC hat sich dem Angebot in Deutschland angenommen und die derzeit lediglich drei verfügbaren Modelle unter 30.000 Euro getestet. Der Autoclub bewertete die Stromer Dacia Spring, Fiat 500e und Renault Twingo E-Tech Electric unter anderem in den Kategorien Verarbeitung, Fahreigenschaften, Verbrauch und Reichweite sowie Sicherheit.

Der Renault Twingo E-Tech Electric geht mit der Gesamtnote 2,5 als klarer Sieger im Vergleichstest hervor und beweise, dass auch Kleinstwagen ein gutes Sicherheitsniveau bieten können. Er verfüge zum einen über eine zeitgemäße aktive Sicherheitsausstattung (u. a. Notbremssystem, Spurhalteassistent und Müdigkeitswarner), zum anderen schneide er auch bei den Crashtests ordentlich ab. Kritikpunkte der ADAC-Tester sind die begrenzte Reichweite, die eingeschränkte Konnektivität und der im Testfeld höchste Preis (29.990 Euro). Der Dacia Spring wurde aufgrund der lückenhaften Sicherheitsausstattung abgewertet (Note 4,1)

:

FİNANZENNET: Euro Dollar Kurs: Weshalb der Euro zum Wochenstart leicht an Stärke gewinntDer Euro hat am Montag leicht zugelegt.

Herkunft: FinanzenNet | Weiterlesen »

FİNANZENNET: Euro Dollar Kurs: Weshalb der Euro zum Wochenstart stabil notiertDer Eurokurs hat am sich Montag insgesamt wenig bewegt.

Herkunft: FinanzenNet | Weiterlesen »

FN_NACHRİCHTEN: Aktie im Plus: So wettet Ölgigant Exxon auf die langfristige Nachfrage von Elektroautos© Foto: picture alliance/AP Photo | Richard DrewExxon Mobil setzt auf Lithium als langfristige Wette auf die Nachfrage von Elektroautos . Der Ölkonzern plant, bis 2027 auf Ölfeldern in Arkansas Lithium

Herkunft: FN_Nachrichten | Weiterlesen »

ECOMENTO_DE: Polestar präsentiert neue Elektroautos auf dem Polestar Day InnovationenDie Elektroauto-Marke Polestar hat beim ersten „Polestar Day Innovationen“ ihren Weg in die Zukunft präsentiert. Bei der Veranstaltung in Los Angeles, Kalifornien, zeigte die Volvo-Schwester ihre für die nächsten Jahre geplanten Neueinführungen. Dazu gehört die Sportlimousine Polestar 5, die bei der Veranstaltung offenbar erstmals in Serienform zu sehen war.

Herkunft: ecomento_de | Weiterlesen »

SZAKTUELL: Mehr öffentliche Ladepunkte für Elektroautos in DeutschlandIn Deutschland gibt es immer mehr öffentliche Ladepunkte für Elektroautos . Besonders Schnellladesäulen finden E-Auto-Nutzer inzwischen leichter. Doch dem eigenen Ziel hängt die Bundesregierung aus Sicht des Automobil verbands weiter hinterher.

Herkunft: szaktuell | Weiterlesen »

FOLLOW_THE_G: Xbox Series X im Bundle mit Diablo 4 und Call of Duty: Modern Warfare 3Wer gerade über den Kauf einer Xbox Series X nachdenkt, sollte mal einen Blick auf das aktuelle Angebot von MediaMarkt und Saturn werfen. Beide Elektronikmärkte bieten die Xbox Series X im Bundle mit Diablo 4 und Call of Duty: Modern Warfare 3 aktuell für einen Preis von 489,99 Euro an. Wenn wir die Kaufpreise für Diablo 4 (67,99 Euro) und CoD: MW 3 (69,00 Euro) abziehen, ergibt das einen effektiven Kaufpreis von 353 Euro – ein sehr solider Deal für die Microsoft-Konsole.

Herkunft: Follow_the_G | Weiterlesen »