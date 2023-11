ADAC Saarland Rallye erstrahlt in neuem Glanz

Die ADAC Saarland Rallye ist neben dem siebten Lauf zur Deutschen RallyeMeisterschaft (DRM) auch ein Lauf zur Euro Rallye Trophee, LuxemburgerRallyemeisterschaft, sowie zu den HJS Diesel Rallye Masters. Dahererwartet der Veranstalter ein Teilnehmerfeld aus etwa 70 Fahrzeugen, dieaus Deutschland, Frankreich und Benelux kommen werden. Im Mittelpunktstehen dabei die Teilnehmer der DRM, die am vergangene Wochenende beider ADAC Rallye Deutschland zwei Läufe ausgetragen haben.

Spannend bleibt es in der Zweirad-Wertung, in der Carsten Mohe(Crottendorf) im Renault Mégane RS und Christian Riedemann (Sulingen) imCitroen DS3 um die Meisterschaft kämpfen. Die HJS Diesel Rallye Mastersführen Marijan Griebel / Alexander Ra th (Hahnweiler / Ratingen) an,die sich noch mit ihren Markenkollegen Björn Mohr / Oliver Becker(Heringen / Breitenbach) duellieren.

Besonderes Rallyeflair entsteht bei vielen Fans bei Nacht-Prüfungen, wiesie vor allem in den 80iger Jahren bei der ADAC Saarland Rallyestattgefunden haben. „Wir möchten gerne dieses Flair wieder aufgreifenund unseren Rallyefans etwas besonderes bieten“, berichtet Karl-HeinzFinkler, Gesamtleiter und Stellvertretende Vorsitzender des ADACSaarland.

Am Samstagvormittag werden je zweimal die Traditionsprüfungen «WahlenerPlatte» (von Wahlen nach Rimlingen), «Lebacher Land» (von und nachAschbach) und Golocher Wald (von Landsweiler nach Saarwellingen)gefahren. «Besonders die WP ‚Lebacher Land’ wird dabei die Fahrer wiedergesondert herausfordern, da diese Prüfung einen Schotteranteil von 45%hat», so Rallyeleiter Thomas Krisam.

