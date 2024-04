E-Autos sollen den deutschen Markt erobern. So zumindest will es die Regierung. Bis 2030 müssten laut aktuellem Plan 15 Millionen Elektroautos auf den Straßen unterwegs sein. Doch das Ziel gilt vielen inzwischen als unerreichbar. Auch ADAC-Chef Christian Reinicke rechnet mit dem Mobilitätswechsel ab – und lässt dabei kaum ein gutes Haar am bisherigen Vorgehen mit E-Autos.

ADAC-Chef über E-Autos: „Die große Elektro-Euphorie ist weg“ Beim Thema E-Auto wallt den deutschen Autofahrern schon mal schnell das Blut – oder der Sprit. Denn längst nicht jeder potenzielle Fahrer will seinen guten alten Benziner oder Diesel missen. Das beobachtet auch ADAC-Präsident Christian Reinicke. Schließlich würden viele ihr Auto über zehn Jahre und länger fahre

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



Follow_the_G / 🏆 24. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

ADAC-Statistik: Das sind die Gründe, warum Autos streikenDie Pannenstatistik zeigt auf, warum die Gelben Engel insgesamt 3,5 Millionen Mal aushelfen mussten.

Herkunft: morgenpost - 🏆 64. / 61 Weiterlesen »

ADAC legt die Karten auf den Tisch: Mehr Probleme bei E-AutosGIGA-Experte für Xbox, FIFA und Streaming.

Herkunft: Follow_the_G - 🏆 24. / 68 Weiterlesen »

Als Nächstes fährt die Ampel die E-Autos an die Wand„Wir machen Deutschland zum Leitmarkt für Elektromobilität“, heißt es vollmundig im Koalitionsvertrag der Ampel. Hier kommt die unbequeme Wahrheit zwei Jahre später.

Herkunft: focusonline - 🏆 6. / 82 Weiterlesen »

BMW-Chef macht EU klare Ansage: So werden E-Autos an die Wand gefahrenGIGA-Redakteur, Experte für E‑Autos, Mobilität und Verbraucher-Themen

Herkunft: Follow_the_G - 🏆 24. / 68 Weiterlesen »

ADAC-Statistik zeigt Pannenursache Nummer 1 bei E-AutosPotentielle Käufer von Elektro-Autos haben ein weiteres Argument, das deutlich für Fahrzeuge mit elektrischem Antrieb spricht: Die Zuverlässigkeit. Die jüngste ADAC-Pannenstatistik hat erstmals auch E-Autos mit berücksichtigt.

Herkunft: merkur_de - 🏆 32. / 63 Weiterlesen »

ADAC-Statistik zeigt Pannenursache Nummer 1 bei E-AutosPotentielle Käufer von Elektro-Autos haben ein weiteres Argument, das deutlich für Fahrzeuge mit elektrischem Antrieb spricht: Die Zuverlässigkeit. Die jüngste ADAC-Pannenstatistik hat erstmals auch E-Autos mit berücksichtigt.

Herkunft: merkur_de - 🏆 32. / 63 Weiterlesen »