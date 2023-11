Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR: Valiant mit sehr starkem dritten Quartal 2023

Die anhaltend positive Entwicklung im Zinsengeschäft und das starke Ergebnis aus dem Handelsgeschäft tragen im Vergleich zum Vorjahr zu einem 7,8 Prozent höheren Konzerngewinn von 99,7 Mio. Franken bei. Den Geschäftsertrag erhöht Valiant um 23,3 Prozent auf 406,7 Mio. Franken. Mit einem deutlichen Plus von 51,2 Prozent erhöht die lila Bank den Geschäftserfolg auf 169,3 Mio. Franken.

"Ich freue mich über dieses erneut starke Zwischenergebnis. Wir konnten unser operatives Ergebnis im dritten Quartal nochmals steigern. Dies bestätigt uns auf unserem Weg, unsere Strategie weiterhin konsequent umzusetzen", so Valiant CEO Ewald Burgener.Mit einem Plus von 22,8 Prozent steigert Valiant den Brutto-Erfolg im Zinsengeschäft gegenüber der Vorjahresperiode auf 318,1 Mio. Franken. Der Netto-Zinserfolg von 302,6 Mio.

Valiant sichert die Refinanzierung weiterhin langfristig. Dabei bilden die Kundengelder sowie die Pfandbriefdarlehen und die Covered Bonds die drei zentralen Pfeiler. Der Neugeldzufluss im dritten Quartal ist sowohl bei den Privat- als auch bei den Firmenkunden erfreulich. Insgesamt vertrauten Kundinnen und Kunden Valiant in den ersten neun Monaten Neugelder im Umfang von 725,2 Mio. Franken an.

